Кулеба обратился к "троянским коням" в Евросоюзе и предостерег сторонников добрых отношений с РФ

Дмитрий Кулеба призвал "троянских коней" объединенной Европы изменить свою позицию по отношению к Украине. По его словам, история докажет, что они выбрали не ту сторону в агрессии РФ.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предостерег сторонников поддержания хороших отношений с РФ в Европе от последствий неправильной оценки ситуации в российско-украинской войне.
Об этом он сказал на совместном брифинге с коллегами из стран Балтии 6 мая.
"А тем, кто все еще пытается ради отношений с Россией выполнять роль "Троянского коня" в ЕС и прикрываться своими экономическими интересами, могу сказать только одно: история всех рассудит. Тот, кто думает, что сейчас на правильной стороне истории, тот убедится, что это не так", – заявил дипломат.
Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что еще с 23 февраля Украина готова к разным сценариям, комментируя угрожающие действия России на 9 мая. С точки зрения пропаганды президент РФ Владимир Путин на 9 мая объявит что-то грандиозное, в то же время заявил Кулеба.
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