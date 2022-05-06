Кулеба обратился к "троянским коням" в Евросоюзе и предостерег сторонников добрых отношений с РФ

Кулеба обратился к "троянским коням" в Евросоюзе и предостерег сторонников добрых отношений с РФ

Дмитрий Кулеба призвал "троянских коней" объединенной Европы изменить свою позицию по отношению к Украине. По его словам, история докажет, что они выбрали не ту сторону в агрессии РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предостерег сторонников поддержания хороших отношений с РФ в Европе от последствий неправильной оценки ситуации в российско-украинской войне.

Об этом он сказал на совместном брифинге с коллегами из стран Балтии 6 мая.

"А тем, кто все еще пытается ради отношений с Россией выполнять роль "Троянского коня" в ЕС и прикрываться своими экономическими интересами, могу сказать только одно: история всех рассудит. Тот, кто думает, что сейчас на правильной стороне истории, тот убедится, что это не так", – заявил дипломат.

Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что еще с 23 февраля Украина готова к разным сценариям, комментируя угрожающие действия России на 9 мая. С точки зрения пропаганды президент РФ Владимир Путин на 9 мая объявит что-то грандиозное, в то же время заявил Кулеба.

Президент Украины встретился в Киеве с министрами иностранных дел стран Балтии

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