Кулеба обсудил с генсеком Совета Европы ответственность России за преступления в Украине

Кулеба обсудил с генсеком Совета Европы ответственность России за преступления в Украине

9 мая во время рабочего визита в Украину генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич посетила Бородянку и Ирпень.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич во время встречи в Киеве обсудили привлечение России к ответственности за ее преступления в Украине.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Поздравил генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич в Киеве, чтобы похвалить за лидерство и важные решения, которые она, ПАСЕ и страны-члены приняли в рамках Совета Европы в ответ на вторжение России в Украину. Мы сосредоточились на том, как привлечь Россию к ответственности за ее преступления", — говорится в сообщении.

Welcomed @COE Секретари General @MarijaPBuric в Кырвобе полагают на ее лидеры и важные решения, что это, PACE, и члены страны должны быть в COE в соответствии с Russia's invasion of Ukraine. Мы сосредоточены на том, как держать Россию, ссылаясь на свои crimes. pic.twitter.com/LjZngV3HVE — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 9, 2022

Напомним, Генеральный секретарь Совета Европы посетила Бородянку и Ирпень.

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