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Кулеба обсудил с генсеком Совета Европы ответственность России за преступления в Украине

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Кулеба обсудил с генсеком Совета Европы ответственность России за преступления в Украине

Twitter/Дмитрий Кулеба

9 мая во время рабочего визита в Украину генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич посетила Бородянку и Ирпень.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич во время встречи в Киеве обсудили привлечение России к ответственности за ее преступления в Украине.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Поздравил генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич в Киеве, чтобы похвалить за лидерство и важные решения, которые она, ПАСЕ и страны-члены приняли в рамках Совета Европы в ответ на вторжение России в Украину. Мы сосредоточились на том, как привлечь Россию к ответственности за ее преступления", — говорится в сообщении.

Напомним, Генеральный секретарь Совета Европы посетила Бородянку и Ирпень.

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