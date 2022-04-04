Кулеба обсудил с главой МИД Китая ситуацию о жертвах среди мирного населения

Кулеба поблагодарил китайского коллегу за поддержку Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, поблагодарил за солидарность с жертвами среди мирного населения.

"Разговор с членом Государственного совета, министром иностранных дел Ван И. Благодарен китайскому коллеге за солидарность с жертвами среди мирных людей. Мы оба разделяем убеждение, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли", — написал Кулеба в Twitter .

Had call with State Councilor и Foreign Minister Wang Yi. Grateful to my Chinese counterpart для solidarity with civilian victims. У вас есть сомнение о том, что начало борьбе с Украиной служить одним из интересов мира, глобальной добычи, и международной торговли. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 4 апреля 2022

Напомним, Кулеба подверг критике новый пакет санкций ЕС против России.

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