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Кулеба обсудил с главой МИД Китая ситуацию о жертвах среди мирного населения

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Кулеба обсудил с главой МИД Китая ситуацию о жертвах среди мирного населения

Associated Press

Кулеба поблагодарил китайского коллегу за поддержку Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, поблагодарил за солидарность с жертвами среди мирного населения.

"Разговор с членом Государственного совета, министром иностранных дел Ван И. Благодарен китайскому коллеге за солидарность с жертвами среди мирных людей. Мы оба разделяем убеждение, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли", — написал Кулеба в Twitter .

Напомним, Кулеба подверг критике новый пакет санкций ЕС против России.

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