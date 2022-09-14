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Кулеба объяснил, чего россияне пытаются добиться оккупацией ЗАЭС

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Кулеба объяснил, чего россияне пытаются добиться оккупацией ЗАЭС

Фото: Энергоатом

У российских оккупантов есть две цели.

Первоочередная цель россиян на Запорожской атомной электростанцииотключить ее от украинской энергосистемы, чтобы нарушить энергетическую безопасность страны перед тяжелым отопительным сезоном.

Об этом в эфире единого марафона заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Однако отключение станции поможет РФ не только дестабилизировать энергосистему Украины, но и повлиять на обеспечение электроэнергией европейских стран. Вторая цель РФ – срыв экспорта украинской электроэнергии, считает Кулеба. По мнению Кремля, это приведет к политическим решениям в его пользу.

Из-за повышения цен на газ европейцы постараются получить дополнительные объемы электроэнергии из Украины благодаря тому, что мы являемся частью ENTSO-E — европейской электрической сети. Но если внутри государства будет дефицит, то об экспорте речь не пойдет.

"То есть выбиваешь ЗАЭС, нарушаешь энергетический баланс Украины, Украина начинает закрывать экспорт, ухудшается энергобаланс Европы, ситуация в Европе становится еще хуже с точки зрения энергетической безопасности, цен и дальше наступают соответствующие политические и социальные последствия", — пояснил Кулеба.

Напомним, Запорожская АЭС полностью остановлена. Было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние.

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