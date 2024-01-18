Кулеба объяснил, почему Путин будет вести войны до конца своей жизни

Диктатор недавно откровенно заявил, что Россия "не собирается отдавать то, чего она достигла".

Российский диктатор Путин будет вести разные войны до конца своей жизни, поэтому переговоры с ним не имеют никакого смысла.

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Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он напомнил, что российский диктатор недавно откровенно заявил, что Россия "не собирается отдавать то, чего она добилась".

Кулеба отметил, что войну Путин будет вести не только против Украины, но и других государств.

"Какой смысл говорить с ним?... Я думаю, что он будет вести разные войны, пока не умрет. Нам просто нужно понять одно: мы – не только украинцы, но и люди, защищающие определенные правила – несем историческую ответственность за это, чтобы выиграть эту войну", – сказал глава МИД.

Также дипломат заявил, что в случае российской войны против Украины на кону стоит жизнь человечества и мировой порядок. Он сравнил русское нападение с пандемией.

"Нельзя перестать бороться с пандемией, потому что "мы устали от того, чтобы придумывать новые вакцины". Вы ведь не говорите: "Ну, все! Я больше не буду этим заниматься! Я устал выбрасывать деньги"...Поэтому мы должны инвестировать снова и снова, ведь это делает и враг", — отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин пригрозил странам Балтии за то, что там "россиян выбрасывают за границу".

Кроме того, мы ранее информировали, что координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что союзники и партнеры Соединенных Штатов вдохновляются тем, как Вашингтон помогает Киеву в его противостоянии российской агрессии и остановке помощи может стать примером для других.

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