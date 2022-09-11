Кулеба объяснил рост количества ракетных ударов по Украине и призвал людей заботиться о собственной безопасности

Все службы Киевщины готовы к любым ситуациям.

Глава Киевской областной военной администрации связал рост количества ракетных обстрелов по Украине с успехами ВСУ по многим направлениям.

Алексей Кулеба предупредил о недопустимости игнорирования воздушных тревог.

"Мы все видим рост количества ракетных ударов по Украине и количества воздушных тревог на фоне успешных действий украинских военных", – отметил Кулеба.

Он также призвал не игнорировать воздушные тревоги и заботиться о собственной безопасности.

"Все службы Киевщины готовы к любым ситуациям. Прежде всего верим в наши силы противовоздушной обороны и ВСУ! Все будет Украина", — сказал он.

Напомним, на 9 направлениях фронта враг обстрелял инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

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