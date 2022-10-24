Кулеба официально пригласил МАГАТЭ немедленно отправить экспертов на мирные объекты Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
МИД Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты нашей страны.
Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети.
Как стало известно, в разговоре с Рафаэлем Гросси МИД Украины официально пригласил МАГАТЭ немедленно отправить экспертов на мирные объекты в Украину.
“Пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает, как места разработки “грязной бомбы”. Он согласился. В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать”, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Напомним, что во временно оккупированной Новой Каховке раздался взрыв.
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