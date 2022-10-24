Кулеба официально пригласил МАГАТЭ немедленно отправить экспертов на мирные объекты Украины

МИД Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты нашей страны.

Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети.

Как стало известно, в разговоре с Рафаэлем Гросси МИД Украины официально пригласил МАГАТЭ немедленно отправить экспертов на мирные объекты в Украину.

“Пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает, как места разработки “грязной бомбы”. Он согласился. В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать”, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, что во временно оккупированной Новой Каховке раздался взрыв.

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