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Кулеба официально пригласил МАГАТЭ немедленно отправить экспертов на мирные объекты Украины

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Кулеба официально пригласил МАГАТЭ немедленно отправить экспертов на мирные объекты Украины

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

МИД Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты нашей страны.

Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети.

Как стало известно, в разговоре с Рафаэлем Гросси МИД Украины официально пригласил МАГАТЭ немедленно отправить экспертов на мирные объекты в Украину.

“Пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает, как места разработки “грязной бомбы”. Он согласился. В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать”, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, что во временно оккупированной Новой Каховке раздался взрыв.

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