Кулеба опроверг информацию, что Китай предлагал отдать России часть украинских территорий

Министр заявил, что его коллеги в странах Европы не подтвердили данную информацию.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что информация в СМИ о том, что китайский посланник Ли Хуэй во время визита в европейские страны предлагал урегулировать войну в Украине за счет передачи части территории России, не соответствует действительности.

Об этом министр заявил во время своего обращения в Facebook.

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Министр рассказал, что после появления подобной информации в СМИ он связался со своими европейскими коллегами в странах, посещавших Ли Хуэй, и никто не подтвердил, что такие предложения имели место.

"Ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине РФ находится. Призываю вас сохранять холодный ум, здравый смысл, не реагировать эмоционально на каждую публикацию. Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины делать против нас ничего не будет», – подчеркнул министр.

Министр заявил, что Киев продолжит диалог с Пекином, но он будет базироваться на трех принципах — взаимное уважение к территориальной целостности, никаких предложений, предусматривающих территориальные уступки, Украина рассматривать не будет, никакого замороженного конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что специальный посланник Китая Ли Хуэй во время визитов в европейские столицы по делу мирного урегулирования в Украине призвал покинуть Россию оккупированные территории Украины и немедленно прекратить боевые действия.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидеры G7 во время саммита в Хиросиме обратились с призывом к Китаю оказывать давление на страну-агрессорку Россию.

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