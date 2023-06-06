Кулеба отреагировал на деятельность СМИ, перекручивающих подрыв Каховской ГЭС: "Игнорировать факт – играть в российскую игру"

Некоторые мировые СМИ распространяют информацию о том, что "Киев и Москва обвиняют друг друга" в разрушении Каховского водохранилища в Херсонской области.

Об этом на своей странице в соцсети написал МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Возмущено видеть сообщения некоторых СМИ о том, что Киев и Москва обвиняют друг друга в разрушении Каховской дамбы. Это ставит факты и пропаганду в один ряд. Украина переживает серьезный гуманитарный и экологический кризис. Игнорировать этот факт значит играть в российскую игру "не все так очевидно", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Станция полностью оказалась под водой. В области началась эвакуация населения и фиксируются затопления.

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