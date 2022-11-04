Кулеба отреагировал на совместное решение США, Нидерландов и Чехии о приобретении танков Т-72 для украинской армии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за совместное приобретение и передачу для нужд ВСУ почти сотни танков Т-72.

МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за совместное решение о приобретении для ВСУ 90 танков Т-72.

Об этом Дмитрий Кулеба написал на своей странице в соцсети.

“Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии по приобретению и передаче для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в следующем месяце. Благодарю партнеров за проявление непоколебимой солидарности с Украиной”, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, что украинские военные отправили на "концерт" Кобзона практически два десятка оккупантов одним выстрелом.

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