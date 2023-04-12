Кулеба отреагировал на видео казни украинского военнопленного оккупантами: "Россия — хуже террористов "ИГИЛ"

Кулеба назвал Россию хуже террористической организации "ИГИЛ".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на жестокое видео казни украинского военного россиянами и призывает изгнать России из Совбеза ООН и Украины.
Об этом он написал в Twitter.
Украинский министр назвал Россию хуже террористической организации "ИГИЛ".
"В сети распространяется ужасное видео, как российские войска обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и чтобы они понесли ответственность за свои преступления", — говорится в его уведомлении.
Видео пытки и казни украинского защитника оккупантами
Напомним, в Сети распространяют видео, на котором российские преступники жестоко казнят украинского военного, который в момент страшного преступления еще был жив. Российские захватчики ножом отрезали безоружному пленному голову. На видео слышны крики украинского защитника.
Служба безопасности отреагировала на жуткие преступления окупантов и пообещала "найти тех извергов". По факту преступления СБУ начала досудебное расследование.
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