Кулеба отреагировал на заявления Шойгу о "грязной бомбе": абсурдная и опасная информация

Россияне часто обвиняют других в том, что хотят сами сделать.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу".

Об этом он написал в Twitter.

"Ложь России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" столь же абсурдна, насколько опасна. Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО: мы не имеем никаких "грязных бомб" и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", – подчеркнул Кулеба.

Выдумка пропагандистов о "грязной бомбе" и звонки Шойгу министрам обороны НАТО

Российская пропаганда начала распространять ложь о том, что в Украине изготовили "грязную бомбу" и планируют ее применить.

Министр обороны Шойгу 23 октября обзванивает министров обороны стран НАТО, чтобы якобы "предупредить об угрозе". Шойгу успел позвонить министрам обороны Франции, Турции и Великобритании.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что российская пропаганда не просто так анонсирует очередное военное преступление с использованием "грязной" бомбы. Он считает, что Россия на самом деле планирует это реализовать на нашей территории.

Читайте также: