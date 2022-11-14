Кулеба перечислил главам МИД Евросоюза 10 шагов, чтобы выстоять военную зиму

Освобождение Херсона свидетельствует о том, что Украина может побеждать, подчеркнул глава МИД, выступая на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Совет ЕС по иностранным делам, очертив шаги для Украины и ЕС, чтобы пережить эту военную зиму, и поблагодарил партнеров за поддержку.

Об этом говорится в заявлении Кулебы, опубликованном на сайте МИД.

"Освобождение Херсона свидетельствует о том, что Украина может побеждать. Мы должны оставаться едиными и принципиальными, чтобы восстановить мир и безопасность в Европе", — отметил глава МИД.

Министр перечислил 10 шагов, гарантирующих, что и Украина, и ЕС выстоят в эту военную зиму.

Первым шагом Кулеба назвал санкции.

"Санкции работают. Я благодарен вам за все предыдущие раунды. Никакие отступления на этом пути недопустимы", — заявил он.

По убеждению главы МИДа, санкции помогли серьезно затормозить российскую военную машину. "Это говорит о том, что давление нужно усилить", — сказал Кулеба.

Министр отметил необходимость ужесточения энергетических санкций, расширение списка индивидуальных санкций и полный запрет российской пропаганды.

"Нам нужно полное энергетическое эмбарго, чтобы остановить войну. Ситуация с ограничением цен на нефть вызывает беспокойство и разочарование. Я разделяю точку зрения Жозепа, который недавно подчеркнул, что Путин считает демократию слабой и ожидает холода, отключения газа, высокие цены и низкие температуры. Согласование методологии ограничения цен на нефть докажет, что он ошибается в своих расчетах", — заявил Кулеба.

Вторым шагом глава МИД назвал оборонную поддержку и оружие. В этой связи системы противовоздушной обороны остаются первоочередным приоритетом. "Я также благодарен ЕС за активизацию и ускорение международной военной помощи Украине. Я приветствую недавние решения Совета по выделению шестого пакета в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира и созданию Миссии по военной помощи ЕС в поддержку Украины. Нам нужно будет осуществить еще больше шагов в этой сфере", – заявил он.

Третьим шагом Кулеба назвал макрофинансовую помощь. "Я благодарен за решение предоставить новый пакет в 18 миллиардов евро на 2023 год. Мы рассчитываем на вашу поддержку, чтобы как можно быстрее высвободить 3 миллиарда евро из этого пакета, учитывая жесткие энергетические и экономические вызовы", — сказал он.

Четвертый шаг – гуманитарная помощь и поддержка в восстановлении украинской энергетической системы перед зимой. "Нам нужны срочные поставки энергетического оборудования, прежде всего трансформаторов", – заявил Кулеба.

Пятым шагом глава МИД назвал сельскохозяйственный экспорт. "Я благодарен ЕС за поддержку "Путей солидарности". Черноморская зерновая инициатива должна продолжить работу. Украина остается полностью ей преданной. Нам нужно не только обеспечить приверженность России инициативе, но и заставить Россию прекратить тихий саботаж и задержки в проверке судов", — отметил он.

Как сказал глава украинского МИД, генеральный секретарь ООН и президент Турции были достаточно жесткими и принципиальными, потому что разговаривали с президентом РФ Владимиром Путиным "его языком, языком, который он понимает". "Это пример для подражания и в то же время оговорки: не поддавайтесь на российский шантаж и требования ослабить санкции. Это лишь усугубит ситуацию. Вместо этого нужно оставаться жесткими, принципиальными", — отметил Кулеба.

Еще одним шагом Кулеба назвал потребность в признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. "Я искренне призываю всех вас сделать этот своевременный политический шаг в поддержку Украины и признать Голодомор геноцидом украинского народа. Геноцид и никак иначе. Не надо полумер или непонятных словесных формул. Зло надо называть четко по имени. Особенно сейчас, когда новый диктатор в Москве совершает очередной геноцид украинского народа, уже второй менее чем за 100 лет. Признание Голодомора также поможет объяснить гражданам ЕС суть нынешней российской войны, предоставить ей историческую перспективу", — подчеркнул он.

Седьмым шагом Кулеба назвал путь Украины к членству в ЕС. "Несмотря на войну, мы продвигаемся вперед по всем семи пунктам, очерченным Еврокомиссией, и мы двигаемся хорошими темпами. Мы настроены завершить работу до конца года. Рассчитываем, что этот вопрос будет в центре внимания предстоящего саммита Украина-ЕС. Я верю, что прогресс Украины позволит нам быстро идти к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз", – заявил Кулеба.

Восьмой шаг – это инициатива создать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

"Последние два пункта (девятый и десятый) не менее важны. Пожалуй, самые важные. Я призываю вас: давайте оставаться принципиальными и не стремиться нормализовать российскую агрессию тем или иным способом. Пожалуйста, займите четкую позицию, что не будет нормализации или попыток вернуть Россию за стол переговоров, пока она не выведет войска из Украины", – заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что речь идет в частности о том, чтобы не предоставлять площадку России, включая ее министра иностранных дел.

"Формально он наш коллега, но на самом деле он военный преступник и соучастник преступления агрессии против Украины. Это человек, который решил нарушить все нормы международного права, и решительно, яростно защищает эти нарушения во всем мире", — резюмировал Кулеба.

Напомним, Дмитрий Кулеба сообщил, как далеко может зайти Украина в освобождении своих территорий и что будет дальше.

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