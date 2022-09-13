Кулеба перечислил основания, почему США до сих пор не признали Россию страной-террористом

США пока не признали официально Россию, которая уничтожает инфраструктуру Украины и убивает мирных людей, страной-спонсором терроризма. На это у Штатов есть несколько оснований.

Украина аргументацию США понимает, но не разделяет ни по одному из пунктов.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"При всем уважении, при всей благодарности за всю помощь в этом конкретном вопросе мы считаем, что он должен быть решен положительно, и у нас есть аргументы в пользу этой позиции", — подчеркнул глава МИД.

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По его словам, первый аргумент в том, что когда государство объявляется спонсором терроризма, то активы этого государства на территории США открываются для судебных исков граждан США и юридических лиц, и их можно получить в качестве компенсации за те или иные действия.

"И аргумент Соединенных Штатов, что эти средства вместо того, чтобы пойти в перспективе на восстановление Украины, не попадут сюда. Это очень шаткий аргумент, потому что сейчас пока нет механизма в США, как передать эти деньги на восстановление Украины", — сказал Кулеба.

Второй аргумент, как пояснил министр, состоит в том, что США не хотят, чтобы их друзья и союзники, прежде всего в Европе, попали во вторичные американские санкции.

"То есть как это работает – если ты государство-спонсор терроризма, то США получают право применять санкции против юридических лиц третьих стран, которые имеют дела со страной-спонсором терроризма. Например, какие-то европейские партнеры США. Но мы подчеркиваем, что применять вторичные санкции – это не обязанность, а право", — добавил Кулеба.

Третий аргумент состоит в том, что совокупный перечень критериев для признания государства спонсором терроризма выписан таким образом, что Россия под него не подпадает.

"Мы тоже говорим, что это не работает, потому что есть, например, террористическая организация "Вагнера", которая напрямую спонсируется российским государством", — отметил министр.

Ранее Кулеба объяснил, когда США признают Россию страной-террористом.

Напомним, в СБУ рассказали, какие объекты в Украине являются целью российских оккупантов.

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