Кулеба показал министрам ЕС фото 8-летнего мальчика возле "Эпицентра" в Харькове и призвал предоставить дополнительные средства ПВО

На фото изображено, как полицейский берет у парня мазок ДНК, который нужен для поиска отца среди возможных жертв российского удара.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в понедельник, 27 мая, показал фото восьмилетнего мальчика возле разрушенного ударами РФ гипермаркета "Эпицентр" в Харькове и призвал предоставить Украине дополнительные системы ПВО.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба показал фото ребенка, который сдает ДНК для поиска отца среди возможных жертв российского удара по Харькову.

Министры иностранных дел ЕС смотрят фото 8-летнего мальчика из Харькова / Фото: МИД Украины

Министр назвал судьбу мальчика следствием "каждого запоздалого решения".

"Времени на рефлексии нет, нужны действия. Вполне понятно, что нужно сделать. Предоставить Украине дополнительные Patriot и другие современные системы противовоздушной обороны, а также поддержать украинские удары по военным целям на территории России", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба подчеркнул, что новый удар по Харькову является частью систематической стратегии РФ, которая пытается уничтожить жизнь города и всей Украины.

Глава МИД также призвал инвестировать в украинскую оборонную промышленность и усилить санкционное давление на Россию.

Коварные удары РФ по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, 25 мая армия России ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове и центральной части города.

Как сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, оккупанты ударили по строительному гипермаркету в Харькове не КАБом, как сообщалось ранее, а авиационным боеприпасом УМБП Д-30.

В здании на момент удара находились более 200 человек.

В настоящее время на месте разрушенного РФ строительного гипермаркета "Эпицентра" в Харькове продолжаются аварийно-розыскные работы. Число погибших возросло до 16. Среди них – 12-летняя девочка и ее мать.

В больнице находится 21 человек. Состояние двух травмированных тяжелое. Они находятся в реанимации.

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