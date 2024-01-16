Кулеба предполагает "больше поражений" России в этом году

Министр отметил, что Гитлер много лет притворялся очень сильным. Однако всем известно, чем это закончилось.

Глава МИД Дмитрий Кулеба исключил любые переговоры с Россией до тех пор, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя. Министр также прогнозирует "больше поражений" РФ в 2024 году.

Об этом Кулеба сказал в разговоре с ABC News.

"Под давлением мысли о том, что когда-нибудь Украине придется вести переговоры с Россией, главный дипломат Киева исключил любые переговоры с режимом Путина, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя", – указано в публикации.

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Кулеба признал, что российские военные "усвоили свои уроки" и теперь "намного лучше приспособлены к этой войне", однако предсказал "больше поражений" России в этом году.

Авторы статьи обратили внимание, что в последние недели российские войска стали более настойчивыми на поле боя, завоевывая небольшие участки территории на востоке Украины вокруг Авдеевки. Однако глава МИД Украины утверждает, что эти "минимальные" достижения врага были получены "чрезвычайно высокой ценой". Министр отверг мнение о том, что у России сейчас есть импульс на поле боя.

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"Гитлер много лет притворялся очень сильным, и мы все знаем, чем это закончилось", – отметил Кулеба.

К слову, ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "обсуждение мира в Украине без РФ не имеет смысла". По его мнению, встреча стран по "формуле мира" от президента Украины Владимира Зеленского — "разговор ради разговора, поскольку РФ там не участвует".

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