Кулеба предупредил о новой ловушке, которую РФ подготовила для мира

Кремлю не удалось достичь целей полномасштабной войны и теперь Москва пытается "перехитрить" Украину и международное сообщество, намекая на якобы желание нового "минского" соглашения. Но любой гипотетический "Минск-3" приведет к еще более кровавой войне, которая коснется не только Украины.

Об этом пишет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для издания Politico.

"Последние заявления России намекают на желание обеспечить новое "минское" соглашение, новую ловушку для мира. Но Россия действительно хочет паузы, а не мира. Любой гипотетический "Минск-3" может иметь только один результат: еще более кровавую войну, которая коснется не только Украины, но и затянет все евроатлантическое пространство и мир в целом. Повторение ошибок не даст лучших результатов", — пояснил Кулеба.

Кулеба напомнил, что, несмотря на все недостатки Минского процесса, Украина придерживалась своих обязательств и вместе с Францией и Германией стремились урегулировать конфликт, но именно режим Путина не выполнил ни одного пункта соглашений "Минск-1" и "Минск-2".

Глава МИД подчеркнул, что теперь партнеры должны заставить Россию, а не Украину пойти на уступки.

"Если все международное сообщество займет жесткую, консолидированную позицию, то у России не будет другого выхода, как прекратить убийства украинцев и начать реальные предметные переговоры. Объединенная воля мира является ключевой для эффективной дипломатии и достижения устойчивого мира на многие десятилетия. Кроме того, я считаю, что голоса Запада недостаточно для разрешения глобального кризиса безопасности, вызванного войной России, и обеспечения долгосрочного международного мира. Мы достигли переломного момента, когда позиция государств Глобального Юга может помочь добиться этого результата. Судьба дипломатического разрешения войны зависит от активизации и использования своего веса и влияния стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Важен каждый голос и каждая страна", — подытожил Кулеба.

Напомним, начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак заявил ранее, что война в Украине – это борьба за безопасность Польши, восточного фланга и всего НАТО. Сейчас россияне затягивают время, поэтому партнерам и союзникам Украины необходимо использовать максимально эффективно для помощи Киеву. Если же этого не сделать, ситуация будет гораздо хуже.

Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя возможность проведения мирных переговоров между Украиной и РФ, заявил, что не понимает, с кем он должен садиться за стол переговоров и не уверен, что лидер РФ Владимир Путин вообще жив.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что война в Украине может закончиться за столом переговоров, но предпосылок для этого пока нет.

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