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Кулеба пригласил президента МОК посетить разрушенную обстрелом россиян ледовую арену "Альтаир" в Дружковке

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Кулеба пригласил президента МОК посетить разрушенную обстрелом россиян ледовую арену "Альтаир" в Дружковке

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба на засіданні ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Польщі / Фото: МИД Украины

По словам министра, Россия и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил к разрушенной обстрелом российских террористов ледовой арены Альтаир в Дружковке Донецкой области президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и других спортивных функционеров, чтобы они увидели последствия атак России для украинских спортсменов.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Приглашаю всех спортивных функционеров, желающих допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, потому что "спорт вне политики", в частности президента МОК Томаса Баха, посетить "Альтаир" и лично убедиться в "спортивной нейтральности" России", — написал Кулеба.

По словам министра, Россия и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира – и их спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях так, как будто ничего не произошло.

"Может тогда наконец-то придет понимание, почему прикрываться абстрактной "нейтральностью" в такой ситуации аморально", — добавил Кулеба.

Кулеба также отметил, что ранее в Дружковке проводились украинские и международные соревнования, тренировались дети и взрослые. Он добывал обращение в Instagram на украинском.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

"Это был не просто спортивный объект, а одна из ключевых арен для развития украинского спорта и крупнейшая в Украине школа хоккея и фигурного катания. Единственными ударами, которые здесь происходили были хоккейные буллиты. Пока удар не нанесли "деполитизированные" российские бомбы", – написал Кулеба.

Напомним, ТСН.ua предоставляет полную информацию о том, что известно о разрушении ледовой арены в Дружковке. Враг уничтожил дворец спорта "Дружба" в Донецке, Mariupol Ice Center, а теперь и "Альтаир".

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Дата публикации
Просмотры
409
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