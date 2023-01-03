Кулеба пригласил президента МОК посетить разрушенную обстрелом россиян ледовую арену "Альтаир" в Дружковке

По словам министра, Россия и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил к разрушенной обстрелом российских террористов ледовой арены Альтаир в Дружковке Донецкой области президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и других спортивных функционеров, чтобы они увидели последствия атак России для украинских спортсменов.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Приглашаю всех спортивных функционеров, желающих допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, потому что "спорт вне политики", в частности президента МОК Томаса Баха, посетить "Альтаир" и лично убедиться в "спортивной нейтральности" России", — написал Кулеба.

И наслаждайтесь всеми спортивными возможностями, которые вдохновляют российских спортсменов в национальное время, поскольку они, как они, “политики должны быть заняты спортивными занятиями”, посещают Alt ice arena в Дружкивке, помещенные в Россию с “политически neutral” shell. pic.twitter.com/gOTN1JlcML — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 3, 2023

По словам министра, Россия и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира – и их спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях так, как будто ничего не произошло.

"Может тогда наконец-то придет понимание, почему прикрываться абстрактной "нейтральностью" в такой ситуации аморально", — добавил Кулеба.

Кулеба также отметил, что ранее в Дружковке проводились украинские и международные соревнования, тренировались дети и взрослые. Он добывал обращение в Instagram на украинском.

"Это был не просто спортивный объект, а одна из ключевых арен для развития украинского спорта и крупнейшая в Украине школа хоккея и фигурного катания. Единственными ударами, которые здесь происходили были хоккейные буллиты. Пока удар не нанесли "деполитизированные" российские бомбы", – написал Кулеба.

Напомним, ТСН.ua предоставляет полную информацию о том, что известно о разрушении ледовой арены в Дружковке. Враг уничтожил дворец спорта "Дружба" в Донецке, Mariupol Ice Center, а теперь и "Альтаир".

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