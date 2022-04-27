Кулеба призвал иностранные компании прекратить бизнес в России во избежание публичного позора и потери репутации

Количество компаний, покидающих рынок РФ растет с каждым днем, но есть и те, которые отказываются прекращать бизнес в стране-агрессоре.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает иностранные компании прекратить бизнес в России сейчас, чтобы не пришлось это делать после публичного позора и потери репутации.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Мы ценим компании, которые уже вышли из России. Для тех, кто до сих пор цепляется за свои кровавые прибыли в России под разными оправданиями, я должен только сказать следующее: выходите сейчас. Вы должны будете это сделать в любом случае. Лучше сделать это сейчас, чем после публичного позора и потери репутации", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру с призывом о приостановлении всего бизнеса в России, чтобы не спонсировать убийство мирных украинцев.

Количество компаний, покидающих рынок РФ растет с каждым днем, но есть и те компании, которые отказываются прекращать бизнес в стране-агрессоре. Среди компаний, не ушедших с российского рынка – Mondelez International, Nestle, "Райффайзен Банк", Societe Generale, Samsung, Bayer, LG, Sanofi, Unilever, Johnson & Johnson и другие.

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