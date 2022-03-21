Кулеба призвал Китай найти политическое решение для прекращения войны в Украине

По его словам, Киев разделяет позицию Пекина о необходимости политического решения войны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Китая сыграть немаловажную роль в завершении российского вторжения в Украину.
"В течение десятилетий украинско-китайские отношения основывались на взаимном уважении, понимании и выгоде. Мы разделяем позицию Пекина о необходимости поиска политического решения войны против Украины и призываем Китай как глобальное государство сыграть важную роль в этих усилиях", — написал он в Twitter.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай исключает все обвинения, звучащие от других стран в его адрес и не будет подвергаться давлению, которое международное сообщество пытается совершать на Пекин. В Китае говорят, что республика будет способствовать переговорам между Украиной и Россией, чтобы как можно скорее прекратить боевые действия.
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