Кулеба призвал мир бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon за отказ уйти с рынка РФ

Кулеба призвал мир бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon за отказ уйти с рынка РФ

Глава украинского МИД подчеркнул, что эти компании получают доходы на крови.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал клиентов и партнеров со всего мира бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon, отказавшихся уйти с рынка России, которая развязала войну против нашего государства.

Об этом Кулеба написал в Twitter 26 марта.

"Отказываясь прекратить предпринимательскую деятельность в России, Ашан Холдинг делает осознанный выбор для дальнейшего спонсирования российских зверств в Украине и получения доходов на крови. Я призываю всех клиентов и партнеров по всему миру бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon", – призвал Кулеба.

Был ограничен до конца предпринимательства в России, Auchan Holding makes a conscious choice to further sponsor Russian atrocities in Ukraine and make blood profits. Я слушаю всех туристов и партнеров по всему месту для бойцов @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/yLnzFajMlu — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 26 марта 2022

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд мировых и европейских компаний покинули рынок РФ, чтобы не спонсировать войну против Украины.

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