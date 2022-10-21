Кулеба призвал создать Спецтрибунал за преступление агрессии РФ по отношению к Украине: Мы рассчитываем на поддержку ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз создать Специальный трибунал за агрессию России по отношению к Украине.

Об этом глава МИД Украины сообщил у себя на странице в твиттере.

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"Совет ЕС выразил поддержку нашим усилиям обеспечить ответственность за преступление агрессии против Украины. Я приветствую этот шаг. Лучший путь – создать Специальный трибунал для преступления агрессии против Украины. Мы рассчитываем на поддержку ЕС ", — написал главный дипломат Украины.

Стоит отметить, что Совет Европы по итогам саммита 20-21 октября опубликовал выводы, к которым пришли участники саммита. В документе отмечают, что руководители государств и правительств стран Евросоюза в очередной раз осудили акт агрессии россии против Украины и попытки эскалации ситуации путем провозглашения кремлем незаконной аннексии украинских территорий, проведения в россии мобилизации, провокаций на ЗАЭС и варварских обстрелов мирных городов и гражданской инфраструктуры.

"ЕС будет помогать Украине в реализации этого права и будет оказывать ей политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь так долго, как это будет необходимо", — говорится в документе, опубликованном на сайте Евросовета.

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