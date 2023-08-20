Кулеба прокомментировал критику западных экспертов украинского контрнаступления

Он напомнил, что это уже не в первый раз, когда западные аналитики и эксперты откровенно ставят на Россию.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал критику западными экспертами и политиками украинского контрнаступления.

Об этом информирует издание Bild.

Он заявил, что в Киеве спокойно относятся к новостям в западных СМИ, где неназванные эксперты, чиновники и аналитики критикуют украинское контрнаступление.

"По мнению неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года. Теперь они предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть себе все свои территории. Это говорит о том, что даже те сомневающиеся со временем начинают надеяться", — заявил Кулеба.

Дипломат отметил, что "в последний раз американцы сталкивались с таким уровнем боевых действий и огневой мощи в Нормандии".

"Я хочу сказать, что аналитики должны быть осторожнее в своих прогнозах и долгосрочных предвидениях", — подчеркнул Кулеба.

При этом он заявил, что Украине не нужно ничего доказывать.

"Наш успех вознаградит оптимистов и погубит репутацию сомневающихся. А вот что нам нужно, так это больше долгосрочных возможностей для достижения более краткосрочных результатов. Никогда не недооценивайте Украину. Будьте уверены в себе. Имейте терпение. Победа — это тяжелый труд", – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Воздушными силами рассказал Николай Олещук, сколько нужно самолетов, чтобы ускорить контрнаступление.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Олег Жданов предположил, будут ли Украину принуждать к переговорам по результатам контрнаступления.

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