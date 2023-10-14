Кулеба прокомментировал свое заявление о "тяжелой осени" и возможных переговорах с РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на днях заявил, что предстоящий политический сезон в мире может оказаться непростым для Украины в дипломатическом смысле, поскольку в разных государствах будут звучать призывы о необходимости переговоров с РФ.

В интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+" Дмитрий Кулеба назвал несколько причин подобных событий.

"Во-первых, контрнаступление. Чем ближе к сезону, который сейчас начался, холодно, дожди, тем труднее двигаться на поле боя. Второе – приближение президентских выборов в Америке. Мы с вами уже увидели как закручивается картина", — отметил министр.

Третьей причиной "тяжелой осени" Дмитрий Кулеба назвал "очень острые выборы в Польше, выборы в Словакии, отношения с другими странами Европы".

"Четвертый – атаки России на энергетическую инфраструктуру. Мы с вами понимаем, что это вопрос времени, когда они снова начнут пытаться нас энергетически уничтожить. И пятая причина – есть тренд о разорении складов, из которых нам поставляют то или иное военное оборудование. Именно поэтому мы провели первый Форум оборонных индустрий в Украине, всех собрали, чтобы простимулировать производство нового оружия и обеспечить постоянство поставок", — пояснил глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба также добавил, что тема переговоров между РФ и Украиной может появиться исключительно, если по всем этим направлениям, мы бы допустили проседание и везде был бы негатив.

"Но, поскольку этого проседания нет. Мы его не допустили. Так что у нас сейчас тема не переговоров доминирует, а тема Формулы мира президента Зеленского", — резюмировал министр.

Напомним, Дмитрий Кулеба рассказал о сговоре экс-президентов США Билла Клинтона и России Бориса Ельцина, когда Украина потеряла ядерное оружие.

Читайте также: