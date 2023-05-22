Кулеба прокомментировал вероятность мирных переговоров с Россией и назвал два ключевых пункта

Лучшим планом является "формула мира" президента Зеленского.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что наше государство готово говорить о мирном урегулировании войны России при двух условиях.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Кулеба отметил, что все мирные планы, которые готова рассматривать Украина, должны базироваться на двух ключевых пунктах — восстановление территориальной целостности и недопущение замораживания войны. Он отметил, что лучшим мирным планом является "формула мира", предложенная президентом Владимиром Зеленским.
"Те планы и предложения, которые будут учитывать эти принципы, мы готовы говорить о них с точки зрения того, как их объединить с формулой мира и интегрировать в нее", — пояснил министр.
"Формула мира" Зеленского: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G20 15 ноября назвал условия мира с Россией, состоящие из следующих пунктов:
- Радиационная и ядерная безопасность
- Продовольственная безопасность
- Энергетическая безопасность
- Освобождение всех пленных и депортированных
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий
- Возвращение справедливости
- Противодействие экоциду
- Недопущение эскалации
- Фиксация окончания войны
В Кремле предложение украинского лидера отвергли, там настаивают на оккупации украинских территорий и еще ряде требований, которые якобы "должно выполнить" наше государство.
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