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Кулеба прокомментировал вероятность мирных переговоров с Россией и назвал два ключевых пункта

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3224
Время на прочтение
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Кулеба прокомментировал вероятность мирных переговоров с Россией и назвал два ключевых пункта

Кулеба назвал условия мирного завершения войны с Россией. / Фото: DPA

Лучшим планом является "формула мира" президента Зеленского.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что наше государство готово говорить о мирном урегулировании войны России при двух условиях.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Кулеба отметил, что все мирные планы, которые готова рассматривать Украина, должны базироваться на двух ключевых пунктах — восстановление территориальной целостности и недопущение замораживания войны. Он отметил, что лучшим мирным планом является "формула мира", предложенная президентом Владимиром Зеленским.

"Те планы и предложения, которые будут учитывать эти принципы, мы готовы говорить о них с точки зрения того, как их объединить с формулой мира и интегрировать в нее", — пояснил министр.

"Формула мира" Зеленского: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G20 15 ноября назвал условия мира с Россией, состоящие из следующих пунктов:

  • Радиационная и ядерная безопасность
  • Продовольственная безопасность
  • Энергетическая безопасность
  • Освобождение всех пленных и депортированных
  • Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка
  • Вывод российских войск и прекращение боевых действий
  • Возвращение справедливости
  • Противодействие экоциду
  • Недопущение эскалации
  • Фиксация окончания войны

В Кремле предложение украинского лидера отвергли, там настаивают на оккупации украинских территорий и еще ряде требований, которые якобы "должно выполнить" наше государство.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3224
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