Кулеба рассказал, будет ли Зеленский вести переговоры с Путиным и как Украина готова окончить войну

Кулеба подчеркнул, что военные на фронте пытаются побуждать россиян сесть за стол переговоров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина может начать мирные переговоры с Россией после того, как оккупанты покинут территорию нашего государства. Президент Зеленский никогда не сядет за стол переговоров с диктатором Путиным.

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Кулеба подчеркнул, что Украина готова к мирным переговорам после того, как Россия выведет свои оккупационные войска с нашей территории.

"Эта цель может быть достигнута посредством микса войны и дипломатии. Наши генералы занимаются первым, их задача побуждать россиян к отступлению и убедить, что лучше говорить, чем воевать", — подчеркнул глава МИД.

Украинский министр добавил, что президент Зеленский никогда не сядет за стол переговоров с диктатором Путиным.

"Есть и другие дипломатические способы вести дела косвенно. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", – сказал Кулеба.

Напомним, в США считают, что решение о начале мирных переговоров между Россией и Украиной может принимать только президент Зеленский. Там подчеркнули, что сначала страна-агрессор должна вывести свои войска из оккупированных регионов.

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