Кулеба рассказал, что может заставить Путина отступить и прекратить войну

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российского президента-диктатора Владимира Путина "политическим животным, которое умеет чувствовать страх".

Об этом он рассказал в эфире CNN 27 апреля, в интервью журналистке Кристиан Аманпур.

Дмитрий Кулеба также объяснил, что может заставить Путина отступить и прекратить войну против Украины.

"От наших партнеров нужна твердая вера в то, что победа Украины достижима. И во-вторых, отсутствие страха перед Путиным. Потому что Путин – политическое животное, которое чувствует страх. И когда он его чувствует, он становится более агрессивным. Если он чувствует силу, которую, например, только что продемонстрировал Конгресс, он будет вынужден отступиться", – сказал глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба также прокомментировал утверждение Конгрессом США пакета военной и финансовой помощи Украине, и подчеркнул: какой бы ни была цена поддержки Украины сегодня, цена победы России будет гораздо больше.

"Весь мир должен помнить, что любая задержка в оказании помощи Украине компенсируется смелостью и самопожертвованием павших солдат. Это живые люди, их жизни имеют цену. Все, что мы потеряли с осени по сей день, мы потеряли потому, что у наших солдат не было достаточно оружия… Мы знаем, что будет, если мы проиграем, и потому мы продолжим бороться", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, Кулеба высказался о тех, кто требует от Украины переговоров с Россией.

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