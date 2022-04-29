Кулеба рассказал, что привело к российской агрессии в Украине и что теперь обязан сделать мир

Кулеба рассказал, что привело к российской агрессии в Украине и что теперь обязан сделать мир

К российскому вторжению привел вакуум безопасности после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, но впоследствии не смогла стать членом НАТО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что к российскому вторжению привел вакуум безопасности после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, но впоследствии не смогла стать членом НАТО.

"Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире. Тогда мы стучались в двери НАТО, но они так и не открылись. Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир обязан обеспечить безопасность Украины, и мы просим страны решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", — написал он в Twitter.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели онлайн-встречу с руководителями дипломатических учреждений иностранных государств в Украине и представили санкционный План действий группы Макфола-Ермака.

Кулеба описал ход переговоров со странами, которые могут стать гарантами безопасности Украины

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