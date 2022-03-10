Кулеба рассказал, как Лавров навязывал ему белорусские переговоры и угрожал продолжать войну

Лавров заявил, что Россия не прекратит войну, пока Украина не сдастся.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по результатам перегоревшего с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о российском требовании для завершения войны в Украине. Оккупант требует, чтобы Украина сдалась. Но Кулеба подчеркнул, что этого никогда не произойдет.

Об этом он сказал на брифинге 10 марта.

"Лавров сказал, что все эти вопросы должны обсуждаться в другом формате — так называемые белорусские переговоры. В подробности он не удавался, но он сказал, что они продолжат агрессию, пока Украина не сдастся, это их главное требование. Но дня нас это совсем не То, что они пытаются добиться, убить надежду у мирного населения, еще совершающего сопротивление и убийства, которые РФ совершает в Украине", — сказал Кулеба.

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