Кулеба рассказал, какое оружие прежде всего нужно защитникам: "В армии есть свои конкретные потребности"

По его словам, есть запросы бойцов и командиров.

Для Вооруженных сил Украины сейчас наиболее необходимы сейчас гаубицы, а не танки. Также армия нуждается в тяжелом вооружении, чтобы противостоять оккупантам на фронте.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

"В армии есть свои конкретные потребности. Условно говоря, если бы мне сейчас предложили сто танков или сто гаубиц, я бы не колеблясь сказал сто гаубиц сейчас, а танки можно завтра. Потому что я знаю реальную потребность фронта и понимаю, что это сейчас гораздо более критично", – подчеркнул дипломат.

По словам министра, существует так называемое оружие-символ. К сожалению, она обычно не отвечает реальным потребностям фронта. Именно поэтому, подчеркнул Кулеба, в ходе обсуждения с западными партнерами Украина говорит о конкретных запросах бойцов и командиров.

"На каждой Ставке под председательством президента мы именно под таким углом смотрим: что нужно здесь и сейчас, что потребуется завтра, чтобы победить врага", — пояснил глава украинского МИД.

Напомним, издание Politico опубликовало материал, в котором пишет, что Владимир Зеленский во время своего визита в США просил американского коллегу Джо Байдена предоставить Украине современные танки и самолеты. Но позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась. В то же время глава Белого дома согласился начать поставки систем ПВО Patriot.

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