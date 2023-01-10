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Кулеба рассказал о необъявленном визите главы МИД Германии Бербок до Харькова и опубликовал фото со встречи

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Кулеба рассказал о необъявленном визите главы МИД Германии Бербок до Харькова и опубликовал фото со встречи

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Во время встречи с Бербок Кулеба отметил, что "Харьков сейчас символ успешных украинских контрнаступлений".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что после визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Харьков военная помощь усилится.

Об этом глава украинского дипломатического ведома написал в Twitter и опубликовал фото с визита.

"Сегодня Анналена Бербок и я посетили военный Харьков, где Россия нанесла огромные страдания. Харьков сейчас является символом успешных украинских контрнаступлений, которые доказывают, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров. Я не сомневаюсь, что дальнейшая немецкая военная помощь прибудет", – отметил министр.

Необъявленный визит Бербок в Харьков

Немецкие СМИ сообщили, что во вторник, 10 января, в Харьков прибыла министерша иностранных дел Германии Анналена Бербо. Ее приезд к последнему не анонсировали из-за мер безопасности. В Харькове Бербок посетила разрушенную из-за российских атак подстанцию и ТЭЦ. Также министерша побывала в детской больнице и на Салтовке.

В завершение Бербок пообещала, что Германия и дальше будет передавать Украине оружие, чтобы ВСУ освободили оккупированные территории от российского нашествия.

Кибервойна продолжается поминутно: ее победы и поражения могут стать решающими и на реальном поле бои.

Кибервойна продолжается поминутно: ее победы и поражения могут стать решающими и на реальном поле бои.

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Дата публикации
Просмотры
496
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