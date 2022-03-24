Кулеба рассказал, с какими государствами Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности

Кулеба рассказал, с какими государствами Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности

Министр удовлетворен первоначальной реакцией международных партнеров.

Украинская сторона ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Великобританией, Турцией.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию El País.

"Мы ведем переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели", - отметил министр.

Также читайте Кулеба раскритиковал требование Путина и призвал ЕС не платить за нефть и газ рублями

По словам Кулебы, лидеры этих стран положительно отнеслись к идее гарантий безопасности для Украины.

"Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Остальные – это часть переговоров между Украиной и Россией", – сообщил глава МИД Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, однако не собирается выполнять российские ультиматумы.

Читайте также: