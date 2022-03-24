Кулеба рассказал, с какими государствами Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности

Министр удовлетворен первоначальной реакцией международных партнеров.
Украинская сторона ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Великобританией, Турцией.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию El País.
"Мы ведем переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели", - отметил министр.
По словам Кулебы, лидеры этих стран положительно отнеслись к идее гарантий безопасности для Украины.
"Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Остальные – это часть переговоров между Украиной и Россией", – сообщил глава МИД Украины.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, однако не собирается выполнять российские ультиматумы.
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