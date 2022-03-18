Кулеба рассказал закулисные детали встречи с Лавровым и заявил о готовности к новым переговорам "без российских нарративов"

Кулеба рассказал закулисные детали встречи с Лавровым и заявил о готовности к новым переговорам "без российских нарративов"

В организации встречи с Лавровым помогала Турция.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал закулисные детали встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, проходившей в Турции 10 марта.

Министр иностранных дел в интервью УП объяснил, что в организации встречи с Лавровым помогала Турция.

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"У нас не было каких-то завышенных ожиданий от этой встречи. Единственное, что заранее попросил турецких коллег: организуйте протокольно таким образом, чтобы в начале не было никаких рукопожатий, приветствий и всех этих историй".

По словам Кулебы, во время разговора он предлагал Лаврову решить вопросы гуманитарных коридоров с Мариуполем.

"Был один момент, когда я просто ему (Лаврову – Ред.) сказал, что давай прямо сейчас сделаем все необходимые звонки для того, чтобы решить все гуманитарные коридоры с Мариуполем.

Он говорит: "нет, не будем этого делать". Я понял, что мы ничего не добьемся, что Лавров не готов на этой встрече принимать какие-либо решения».

Кулеба отметил, что и дальше готов встретиться с Лавровым, если он будет готов говорить предметно, а не будет озвучивать нарративы российской пропаганды.

"У меня была встреча с Чавушоглу. Он накануне был в Москве и сказал, что видит потенциал для продолжения этих встреч. Я сказал, что с Лавровым я готов встречаться. Главное, чтобы он приезжал на эти встречи искать решения, а не просто говорить и повторять классические нарративы российской пропаганды", — резюмировал он.

Напомним, Кулеба с Лавровым провели встречу 10 марта в Анталии при посредничестве главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. По итогам встречи украинский министр выразил свои ощущения, что Россия не будет устанавливать перемирие.

Кулеба также рассказал, как Лавров навязывал ему белорусские переговоры и угрожал продолжать войну.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Турцию