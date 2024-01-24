Кулеба сделал тревожное заявление о ситуации на фронте: возможно, она более серьезная, чем в начале вторжения

По словам Кулебы, Россия превалирует Украину в артиллерийских боеприпасах.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о сложной ситуации на фронте из-за нехватки вооружения и техники.
Об этом украинский дипломат рассказал в интервью Bild.
"Ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад", — ответил Кулеба.
Министр отметил, что у западных стран нет достаточной мощности для производства боеприпасов для войны в Украине.
"Хотя Украина значительно увеличила свое производство и продолжит это делать, мы все еще видим, что западная оборонная промышленность – то есть оборонная промышленность помогающих нам государств – не в состоянии производить достаточное количество для производства артиллерийских боеприпасов", — сказал он.
По словам министра, Россия преобладает Украину в артиллерийских боеприпасах. Одна из причин этого – это поставки из Северной Кореи.
"Как бы смешно это ни звучало, выглядит так, что Северная Корея для России более эффективный партнер, чем друзья, поставляющие Украине артиллерийские боеприпасы. Это смешно. И это должно измениться", — считает глава МИД Украины.
Напомним, по данным Генштаба, ВСУ отразили атаки возле Клищиевки и Роботиного, РФ пытается захватить Авдеевку.
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