Кулеба сделал тревожное заявление о ситуации на фронте: возможно, она более серьезная, чем в начале вторжения

"Ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад", — ответил Кулеба.

Министр отметил, что у западных стран нет достаточной мощности для производства боеприпасов для войны в Украине.

"Хотя Украина значительно увеличила свое производство и продолжит это делать, мы все еще видим, что западная оборонная промышленность – то есть оборонная промышленность помогающих нам государств – не в состоянии производить достаточное количество для производства артиллерийских боеприпасов", — сказал он.

По словам министра, Россия преобладает Украину в артиллерийских боеприпасах. Одна из причин этого – это поставки из Северной Кореи.

"Как бы смешно это ни звучало, выглядит так, что Северная Корея для России более эффективный партнер, чем друзья, поставляющие Украине артиллерийские боеприпасы. Это смешно. И это должно измениться", — считает глава МИД Украины.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ отразили атаки возле Клищиевки и Роботиного, РФ пытается захватить Авдеевку.

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