Кулеба высказался о вступлении Украины в Альянс: "НАТО как институт не сделал ничего"

Кулеба высказался о вступлении Украины в Альянс: "НАТО как институт не сделал ничего"

Курс на НАТО у Украины остается. Но Альянс как институт за время войны не сделал ничего консенсусного.

Об этом в эфире единого марафона заявил МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Война делает так, что маски срываются. Перед войной в обществе считали, что НАТО – это сила, а ЕС – это что-то слабое, однако все произошло наоборот. ЕС сделал революционные решения по финансированию и предоставлению нам оружия, санкциям и признанию европейской перспективы нашего государства. А НАТО – наоборот. Члены Альянса отдельно, небольшими группами делают чрезвычайно важную работу, но НАТО как институт не сделал ничего. Мне грустно это признавать, но это реальность", – рассказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, что вражеский снаряд в Бахмуте уничтожил целый подъезд, завалы не могут разобрать из-за постоянных обстрелов.

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