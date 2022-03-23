Кулеба заявил, что на саммите НАТО прорыва не будет, но тема "закрытия неба" над Украиной не закрыта

"Все возможно", так характеризует Кулеба, возможность России напасть на страны Альянса.

Россия разгоняет истерику под саммит НАТО, чтобы отпугнуть партнеров, но страны-партнеры не реагируют на такие устрашения.

Об этом заявляет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире ТСН.

«Нам не хватает практической поддержки Альянса, не закрывается тема закрытия неба. Мы будем пробивать эту тему», – отметил министр.

"Все возможно", так характеризует Кулеба, возможность России напасть на страны Альянса. По его словам, на востоке Европы это очень хорошо понимают, но вглубь Европы все меньше веры в возможное нападение. Но министр также отмечает, что все такие разговоры в России могут быть для внутреннего потребителя, чтобы обсуждали именно это, а не проблемы с экономикой и другие сложности, которые спровоцировала их страна вторжением в Украину.

Он отметил, что в саммите Украина не участвует. И не ожидает "прорыва", потому что к жестким действиям в Альянсе не готовы. Но будут работать, чтобы были радикальные действия со временем.

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