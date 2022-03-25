Кулеба заявил, что никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Эрдоганом пунктов переговоров нет

Кулеба заявил, что никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Эрдоганом пунктов переговоров нет

Министр пояснил, что в подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов. Переговорный процесс труден.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 25 марта никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов переговоров нет.

Об этом Кулеба сообщил в комментарии "Украинской правде".

"Нет никакого консенсуса с Россией относительно упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине является и будет украинский. Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна", — отметил он.

По словам Кулебы, украинская делегация заняла сильную позицию, и от своих требований не отказывается.

Министр подчеркнул, что Украина настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

Он выразил благодарность турецкой стороне и отдельно президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия по прекращению войны России против Украины.

Министр отметил, что Украина будет продолжать диалог с Турцией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле.

"Надеемся, что Турция, как друг и стратегический партнер Украины, будет также продолжать поддержку на всех треках. Пользуясь этим случаем, также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах. Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению", – подытожил Кулеба.

Отметим, ранее Эрдоган заявил, что в конце этой недели или начале следующей может состояться его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.