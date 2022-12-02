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Кулеба заявил, что Украина начала переговоры с Германией о предоставлении Patriot

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Кулеба заявил, что Украина начала переговоры с Германией о предоставлении Patriot

Фото: Скриншот

Дипломат поблагодарил Польшу за идею.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев начал переговоры с Германией о предоставлении систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом дипломат сказал в комментарии Polsat News.

"Начали переговоры с Германией по этому вопросу (передача Patriot — Ред.). Мы поднимали эти вопросы перед США, поскольку они владеют технологией Patriot. Я также использую министерские встречи НАТО и ОБСЕ, чтобы поговорить со всеми, кто может помочь нам принять положительное решение по поставкам Patriot в Украину", — сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина полностью поддерживает идею Польши о размещении Patriot на западе страны. По его словам, это лучший способ защитить не только Украину, но и Польшу и другие страны Европы и НАТО.

Ранее Кулеба заявлял, что Киев ведет переговоры с союзниками по передаче американских систем противовоздушной обороны. По его словам, диалог сдвинулся с мертвой точки.

Напомним, польский министр обороны Мариуш Блащак говорит, что его коллега из Германии Кристин Ламбрехт пообещала представить правительству предложение о развертывании систем противовоздушной обороны Patriot на территории Украины.

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Дата публикации
Просмотры
173
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