Кулеба заявил, что вскоре ВСУ получат танки и бронетехнику

Уже в скором времени украинские Вооруженные силы получат от международных партнеров новое вооружение. В частности, германских танков Leopard.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Президент Зеленский и его дипломатическая команда интенсивно работает над новыми решениями по поставкам новых типов западного оружия. Речь идет прежде всего о поставках танков западного образца и другой бронетехники", — сказал дипломат.

По его словам, "вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь". Кулеба также подчеркнул, что сейчас идет работа по получению танков Leopard.

"В 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м. Я могу лишь подтвердить слова, что так и будет, но все свое время. Ждите новостей", — заявил министр.

Также глава МИД отметил, что вскоре состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. "Оно ("Рамштайн-8" – Ред) будет очень важным для объявления новых решений", — сказал Кулеба.

Напомним, депутат Бундестага Маркус Фабер призывает предоставить ВСУ "танкетки" Weasel. Бронемашины вооружены 20-мм пушкой или противотанковым оружием. Такую технику имеет вооружение Бундесвер.

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