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Кулеба заявил, каким должен быть ответ мира на каждую атаку РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Кулеба заявил, каким должен быть ответ мира на каждую атаку РФ

Фото: Associated Press

Диплмат просит предоставить ВСУ вооружение.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ответом на каждую ракетную атаку армии Российской Федерации должно стать поставка тяжелого вооружения.

Об этом идет речь в его сообщении в Twitter.

По словам дипломата, именно это фактически прекратило бы российский террор против Украины, а также восстановило бы мир и безопасность в Европе и за ее пределами.

"На каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленные на Украину и украинцев, должна быть поставлена гаубица в Украину, танк – Украина, бронемашина – Украина", — подчеркнул глава МИД Украины.

Ракетная атака 16 декабря

В пятницу воздушная тревога утром охватила все регионы , кроме западных. Одной из первых областей "покраснела" Одесщина – в 07:05, последней – Закарпатье – в 08:35.

По территории Украины было выпущено более 60 ракет, из которых 40 — по Киеву. Украинскому ПВО удалось сбить 37 ракет, летевших на столицу. В КМВА отметили, что Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения.

В частности, по Харьковщине россияне ударили 10 ракетами. В регионе возникли перебои с электроэнергией, исчезла вода, остановилось метро. В городе тоже не работает электротранспорт.

В результате массированного удара электроэнергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы. Именно поэтому в "Укрэнерго" объявили чрезвычайную ситуацию.

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Дата публикации
Просмотры
836
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