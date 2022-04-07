Кулеба заявил о намерениях Лаврова сорвать переговоры между Украиной и Россией

Министр иностранных дел Украины назвал российского чиновника частью системы Путина.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о готовности к новым встречам с российским министром Сергеем Лавровым, несмотря на его соучастие в военных преступлениях РФ в Украине.

Об этом он заявил на брифинге 7 апреля в Брюсселе.

Он подчеркнул, что риторика российской стороны направлена на срыв переговоров. При этом украинский министр готов работать над этим вопросом.

"Из того, что я слышал от министра Лаврова, я никакого оптимизма не получаю. Каждый его комментарий нацелен на срыв переговоров, а не на их продолжение. Я уже с ним встречался в Анталии. У меня нет к нему каких-то особых чувств, какие бы помешали мне с ним встретиться снова, если это нужно Украине», — заявил Кулеба.

Также министр добавил, что отвержение зверей Лавровым в Буче и других городах и селах Киевской области делает его соучастником преступлений. Однако официальный статус чиновника РФ придает смысл разговорам с ним.

«Лавров является частью системы Путина. То, что он оправдывает преступления, совершенные в Буче и других городах, селах Украины и называет их фейком, делает его соучастником. Но я готов встречаться, потому что он является официальным лицом. Если это вопрос мира в Украине, то я готов встречаться с кем-либо», — сказал министр.

Напомним, россияне накапливают технику в Луганской области, Гайдай призывает эвакуироваться.

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