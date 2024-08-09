Кульминация впереди: какие "сюрпризы" могут ожидать РФ после начала операции в Курской области

Ситуация в Курской области РФ развивается быстро и непредсказуемо для россиян. Из-за отсутствия четких планов по противодействию наступлению украинских сил российская армия несет большие потери.

О возможном развитии событий в Курской области рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "24 каналу".

"Держать в тайне продвижения войск так, чтобы враг не знал о ваших намерениях – очень тяжело. Эффект внезапности в Курской области был, что очень важно, и он обеспечил своеобразную панику. Каковы ее индикаторы? Путин пытается изображать из себя очень спокойного, вроде бы "все под контролем". Герасимов ему доложил, что "проблемы нет" уже", — отметил эксперт.

В то же время российские паблики делают панические вбросы о стремительном продвижении ВСУ и якобы перебрасывании в Курскую область подкреплений то ли из Белгорода, то ли из числа вагнеровцев.

"Рано подводить итоги всего, потому что, думаю, стоит ожидать еще "сюрпризов". Возможно, и не только на этом направлении. Мы еще не видим всю операцию. Важно и то, что определенные российские резервы, которые должны были отправляться на Донбасс, Россия будет вынуждена перебрасывать в Курскую область. Признаки этого есть", — заметил Мусиенко.

Пока появилась информация, что планы россиян об отправке резервов под Нью-Йорк и Торецк в Донецкой области по крайней мере откладываются, а может и вообще отменяются.

По мнению Александра Мусиенко, наступление ВСУ в Курской области является также "серьезным политическим сигналом Запада".

Какова конечная цель курской операции ВСУ

Также в сети появилась информация от мэра города Курчатов в Курской области, где находится Курская АЭС. Он сообщил, что бои ведутся "в нескольких десятках километров от города".

"Сейчас видно, что идет расширение плацдарма для обеспечения логистики. Движение идет вдоль железной дороги и дорог, это для того, чтобы обеспечить стабильность логистики. Куда ее обеспечивают пока неизвестно. Теоретически, это может быть и Курская АЭС, такого исключать нельзя. Как будет на практике – увидим", – отметил эксперт.

Александр Мусиенко подчеркнул, что сейчас ситуация в Курской области динамично развивается, поэтому будем ожидать продолжения и кульминации.

Напомним, город Курчатов, где расположена Курская АЭС, обесточен. Местные власти говорят, что причина обесточивания – падение обломков украинского беспилотника.

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