"Культурное наследие": затонувший крейсер "Москва" получил новый статус в Украине

Крейсер "Москва", затонувший в 80 милях от Одессы, внесли в реестр объектов культурной ценности Украины.

Согласно Конвенции ЮНЕСКО все следы человеческой деятельности на дне Черного моря в пределах экономической деятельности нашего государства являются собственностью Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению ведомства, затонувший крейсер получил номер 2064 в реестре.

Также читайте На месте затопления крейсера "Москва" оккупанты проводят поисковые работы

"Согласно Конвенции ЮНЕСКО, все следы человеческой деятельности на дне Черного моря в рамках экономической деятельности нашего государства являются собственностью Украины", — заявили в ведомстве. Также отмечается, что в зоне, где затонул крейсер, глубина моря составляет 45-50 метров. По информации Министерства обороны, этот объект является самым большим из затонувших в Черном море.

Украинские военные попали ракетами во вражеский крейсер "Москва" (на жестовом языке)

Напомним, вечером 13 апреля противокорабельные ракеты "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва" . Сначала Москва даже не хотела официально признавать столь большую потерю для их флота. Минобороны РФ давало противоречивые заявления о том, что на борту возник пожар, но он еще в состоянии плавучести. Однако через два дня Кремлю все же пришлось признать, что "Москва" затонула.

В Министерстве РФ признали смерть только одного военнослужащего на крейсере “Москва”.

А в Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

Читайте также: