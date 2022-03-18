"Культурный железный занавес" для РФ: список тех, кто уже поддержал Украину не словами, а делом

"Культурный железный занавес" для РФ: список тех, кто уже поддержал Украину не словами, а делом

Разрываются контракты с российскими художниками, режиссерами, художниками и музыкантами.

Крупнейшие музеи мира, музыкальные и кинофестивали, ведущие театры, книжные ярмарки и авторитетные аукционы без сомнений поддержали Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Разрываются контракты с российскими художниками, режиссерами, художниками и музыкантами, блокируется огромное количество шедевров искусства, принадлежащих России, или для показа в России", — написал он.

Ткаченко добавил, что Министерство культуры и информационной политики Украины и украинский народ благодарны международному культурному сообществу за беспрецедентную поддержку.

"Мы призываем другие организации присоединиться к международному культурному сопротивлению. Только все вместе единым фронтом сможем прекратить культурное присутствие страны-агрессора на международной арене", — сказал Александр Ткаченко.

Министр также опубликовал список тех, кто уже поддержал Украину не словами, а действительно решительными действиями. И он постоянно дополняется.

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