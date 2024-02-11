"Купа металлолома": в Сети показали снимок из Феодосийского порта после уничтожения "Новочеркасска"

Других судов Черноморского флота у порта нет.

Из Феодосийского порта, где был уничтожен корабль "Новочеркасск", опубликовали новый снимок.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

Отмечается, что от "Новочеркасска остался только затопленный нос и несколько куч металлолома". Других судов Черноморского флота у порта нет.

Снимок из Феодосийского порта, где уничтожен "Новочеркасск"

"26 декабря 2023 года в результате удара по Феодосийскому порту в Крыму, по данным украинской стороны и британской разведки, был уничтожен российский крупный десантный корабль Новочеркасск", - напомнили в сообщении.

После удара по кораблю "Новочеркасск" министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что за последние четыре месяца было уничтожено 20% российского Черноморского флота.

Уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" — что известно

В ночь на 26 декабря 2023 года в Феодосийском порту временно оккупированного Крыма был уничтожен крупный десантный корабль (ВДК) России "Новочеркасск". После мощных взрывов там произошел масштабный пожар и происходила сильная детонация. Воздушные силы ВСУ атаковали корабль Черноморского флота крылатыми ракетами.

Также в Сети появилась обновленная инфографика о потерях Черноморского флота России, в которые входит ракетный катер "Ивановец", затопленный накануне на западе оккупированного Крыма.

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