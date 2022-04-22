"Купи мне самолет": украинцы призывают состоятельных людей мира помочь пилотам закрыть небо над Украиной

Казалось бы невероятная идея, но ее превратили в реальный проект – «Купи мне самолет».

Военные летчики обратились к украинцам с просьбой приобрести для них истребители и львовские предприниматели взялись эту просьбу выполнить, говорится в ТСН.

«Купи мне самолет. Я защищу от этой чумы украинское небо и не позволю ей перейти на твое», — говорят на видео военный летчик у разбитого самолета и обращается к богатым людям мира, чтобы помогли купить истребитель.

Львовский бизнесмен Юрий Назарук послушал просьбу пилотов и подумал, почему бы и нет. Создал благотворительный фонд и говорит, что желающих поддержать его уже тысячи. «Мир отказывается закрыть небо, это могут сделать наши пилоты, для этого им нужны боевые самолеты. Стоимость колеблется от 2 до 50 миллионов», – говорит предприниматель.

Остатки одного из самых дорогих российских истребителей – СУ-35 стоимостью около 50 млн долларов уничтожили Воздушные силы Украины под Черниговом. "Этот самолет уже никогда не поднимется в небо и не принесет горя. Сейчас мы уничтожили, если процентное количество брать, в два раза больше самолетов, чем уничтожил у нас противник, но мы тоже теряем самолеты", — отмечает командующий воздушными силами ВСУ (2015-2021 годы) Сергей Дроздов.

Хотя один, а лучше несколько истребителей взялся приобрести благотворительный фонд. На деньги, которые инвестируют богатые люди: бизнесмены, айтишники, актеры или певцы со всего мира. Фонд покупает и сразу же передает на баланс Воздушным силам Украины, потому что сам не может быть владельцем боевого самолета. «Наше Министерство обороны делает все, что может, чтобы получить самолеты от других стран партнеров, но за этим стоит большая политика, кто-то боится передавать самолеты, кто-то сомневается. Мы даем возможность частным донаторам, инвесторам это сделать», – отмечает Назарук.

Он говорит, что уже есть страны-союзники, готовые продать самолеты и хотя речь идет об огромных суммах, верят в успех проекта. Ведь на стороне Украины все прогрессивное человечество. Бизнесменам, которые заглядывают в будущее, например, вкладывают деньги в космос, нужно только подсказать, что здесь, на земле, прямо сейчас есть некоторые неотложные дела. «Мы не обращались к конкретным олигархам, но когда из новостей мы видим, что Илон Маск хочет построить город на Марсе, а Билл Гейтс занимается акклиматическими изменениями. Каждый из богатых людей может принять участие», – убеждает предприниматель.

И в фонде и пилоты верят, что все удастся, потому что украинское небесное наказание должно победить рашистскую тьму.

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