Купянск, Бахмут и Авдеевка: военный объяснил, почему РФ атакует именно эти города

По словам Тимочко, действия россиян на фронте – это реакция на ситуацию, а не уникальная военная кампания.

Дальнейшее развитие событий на поле боя тесно связано с политической ситуацией в самой РФ.

Такое мнение высказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает "Эспрессо".

"Если учитывать только военный аспект, мы можем пропустить много политических угроз, которые позже повлияют на наше вооружение и поддержку среди международных институтов. Это может серьезно повредить Украине в будущем. В частности, при подготовке наших наступательных операций. Поэтому это нужно учитывать", – сказал он.

Почему РФ атакует Бахмут, Авдеевку и Купянск.

По словам Тимочка, действия россиян на фронте – это реакция на ситуацию, а не уникальная военная кампания.

"Купянское направление – это попытка занять железнодорожный узел в Харьковской области, чтобы затем распространить наступление в направлении Краматорска, Славянска, Константиновки".

Бахмут – вынужденный шаг, потому что военный гарнизон, который был в Бахмуте, был перед угрозой оперативного окружения.

Авдеевка – укрепрайон и очень большая близость к Донецку, огневой контроль за пригородными территориями Донецка. То есть по всем направлениям атаки россиян является лишь реакцией на сложившуюся ситуацию", – пояснил Тимочко.

Ранее генерал Тарнавский рассказал о ситуации в Марьинке.

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