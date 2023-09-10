Купянск через год после освобождения: как выглядит город (фото)

Наступление россиян в Харьковскую область началось в первый день полномасштабного российского вторжения.
Купянск в Харьковской области освободили от российских оккупантов ровно год назад — 10 сентября 2022 года. Купянск находился в оккупации c 27 февраля.
Корреспондентка ТСН побывала в освобожденном городе и показала, как он выглядит сейчас.
Прифронтовый Купянск расположен в 10 км от фронта, поэтому почти каждый день город обстреливают россияне.
Из города уехала большая часть жителей, однако местные власти пытаются вернуть Купянск к нормальной жизни — оккупанты уничтожили или повредили большинство жилых домов. В частности, в трех школах Купянской громады возобновили дистанционное обучение, сейчас 1247 детей занимаются онлайн.
Читайте также: