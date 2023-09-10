Купянск через год после освобождения: как выглядит город (фото)

Наступление россиян в Харьковскую область началось в первый день полномасштабного российского вторжения.

Купянск в Харьковской области освободили от российских оккупантов ровно год назад — 10 сентября 2022 года. Купянск находился в оккупации c 27 февраля.

Корреспондентка ТСН побывала в освобожденном городе и показала, как он выглядит сейчас.

Прифронтовый Купянск расположен в 10 км от фронта, поэтому почти каждый день город обстреливают россияне.

Украинские защитники освободили Купянск 10 сентября 2022 года / Фото: ТСН.ua

Из города уехала большая часть жителей, однако местные власти пытаются вернуть Купянск к нормальной жизни — оккупанты уничтожили или повредили большинство жилых домов. В частности, в трех школах Купянской громады возобновили дистанционное обучение, сейчас 1247 детей занимаются онлайн.

В городе не уцелело почти ничего / Фото: ТСН.ua

С начала полномасштабной войны в городе в пять раз уменьшилось количество жителей / Фото: ТСН.ua

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