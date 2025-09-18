Купянск / © Getty Images

Российские войска смогли продвинуться через подземный трубопровод на Радьковку. В трубе оккупанты преодолели более 10 км, что позволило им сосредоточивать силы в значительном количестве.

Об этом информирует 18 сентября 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников

По его словам, в теории точки входа и выхода из труб можно контролировать, но на практике это очень тяжело. Именно из-за значительного расстояния между ними ситуация на Купянском направлении отличается от событий в Авдеевке или Судже.

Обозреватель также раскритиковал новое решение ставить колючую проволоку в трубах: «Это спорный шаг, ведь лучшего препятствия, чем взорванная труба с бетонными заминированными заграждениями, пока не существует».

Сейчас противник достаточно скопился и в самой Радьковке, и в лесу между селом и Купянском. Начались бои за город, и в некоторых местах враг уже успел закрепиться. Следовательно, речь о скорой зачистке Купянска украинскими силами не идет.

По мнению военного обозревателя, пора поднимать вопросы безопасности и целесообразности пребывания украинского гарнизона на левом берегу Оскола. Если раньше в Ковшаровке можно было долго сдерживать врага, то сейчас ситуация изменилась в пользу противника.

Ситуация в Купянске и вокруг него становится критической: противник использовал инфраструктурные уязвимости для накопления сил и уже ведет бои в городе. Украинское командование должно оценивать новые риски и пересматривать тактику удержания позиций.

Ситуация в Купянске

Уже долгое время в Купянске и на его окрестностях ведутся бои. Несмотря на слухи, россияне не могут закрепиться в городе, а их попытки прорыва каждый раз терпят неудачу.

Ранее сообщалось, что российская армия продолжала использовать газопровод для опрокидывания войск, однако это было связано не с нехваткой техники, а во избежание ее уничтожения. Эта тактика позволяла скрытно опрокидывать пехоту, которую впоследствии украинские защитники обнаруживали и уничтожали.

Также известно, что российские военные пытались продвинуться в Купянске и его окрестностях. Их главной целью было закрепиться в городе, но все попытки встречали сильное сопротивление. Даже с учетом незначительных территориальных изменений на карте боевых действий тактические успехи врага были минимальными.

По данным , обнародованным ранее, украинские военные были готовы к сценарию проникновения ДРГ в гражданской одежде, что подтверждает эффективную работу разведки и своевременную реакцию на угрозы.