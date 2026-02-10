Российские военные / © Associated Press

Реклама

Российские войска не прекращают попыток захватить Купянск на Харьковщине, бросая в бой значительные силы пехоты. Бойцы 13 бригады «Хартия» продемонстрировали, как с помощью дронов превращают каждый штурм врага в билет в один конец.

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале «Хартии».

Военнослужащие обнародовали видеоподборку результативной работы по вражеским штурмовым группам, которые пытались прорваться в Купянск.

Реклама

В бригаде отмечают, что на этом направлении российские оккупанты не прекращают попыток удержать позиции и постоянно осуществляют атаки.

«На Купянщине россияне не оставляют попыток удержать город и массово лезут из всех щелей. Поэтому у наших дронщиков работы много, а значит, много ярких поражений пехоты и техники захватчиков», — говорится в заметке «Хартии».

Дата публикации 11:57, 10.02.26 Количество просмотров 17 Купянск становится могилой для врага: "Хартия" показала видео уничтожения оккупантов

Бои в Купянске — последние новости

4 февраля стало известно, что в Купянске в районе больницы Силы обороны Украины окружили до 50 российских оккупантов. Как сообщил представитель группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, количество заблокированных захватчиков ежедневно уменьшается из-за ударов украинской артиллерии и дронов.

На следующий день военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что в Купянске продолжается зачистка центра от остатков окруженных российских групп. По данным обозревателя, у ВСУ есть успехи на отдельных участках, несмотря на непрерывные штурмы врага у Радковки, Голубовки, Ковшаровки и Купянска-Узлового. Оккупанты сосредотачиваются на левобережье Оскола, что указывает на изменение их тактики, хотя Генштаб пока не предоставил официальных подтверждений.

Реклама

7 февраля Трегубов проинформировал, что ситуация на Харьковщине напряженная: враг пытается продвинуться к Липцам, Дегтярному, Купянску и Волчанску, ища слабые места в обороне ВСУ. Интенсивность атак несколько снизилась из-за отключения Starlink у россиян, что вызвало хаос в управлении. Также захватчикам мешает погода: гололедица и обледенение дронов тормозят наступление. Не имея успехов, враг засылает ДРГ для запугивания гражданских.